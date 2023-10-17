Будапешт и Москва продолжат сотрудничество

Ответ президента России Владимира Путина на вопрос о возможном прекращении огня на Украине нельзя считать обнадеживающем. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как отметил политик, на сегодняшний день граждан ЕС интересует ответ лишь на один вопрос: будет ли в ближайшее время прекращение огня на территории Украины?

"Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим" - заявил Орбан, чьи слова приводит ТАСС.

Дипломатическое урегулирование конфликта между Москвой и Киевом позволило бы не только приостановить приток украинских беженцев в страны ЕС, но и отменить большую часть экономических рестрикций Запада против России, подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что, несмотря на антироссийскую риторику США и ЕС, правительство Венгрии планирует продолжать сотрудничество с Россией в энергетической и экономической отраслях.

Ранее российский лидер Владимир Путин на полях форума "Один пояс – один путь" в КНР заявил, что, несмотря на определенного рода ограничения, Россия продолжает поддерживать связи со многими европейскими странами – в том числе с Венгрией. При этом глава государства подчеркнул, что поддержание взаимовыгодных отношений между Москвой и Будапештом является одним из главных направлений деятельности внешнеполитического ведомства страны.

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