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Лузянин: формирование мирного плана России и Китая - это спасение Ближнего Востока

08:56
  • среда
  • 18 октября 2023

Москва и Пекин могут повлиять на разрешение ближневосточного конфликта

Форум в Пекине вновь показал, что попытки Запада изолировать Россию завершились провалом. Дадут ли такие мероприятия импульс формированию нового глобального большинства? Какие совместные проекты укрепляют позиции нашей страны в Азии? А также - могут ли Москва и Пекин вместе повлиять на разрешение ближневосточного конфликта?
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В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с профессором Высшей школы экономики Сергеем Лузяниным.

"Россия сегодня вместе с Китаем формирует на пекинской площадке обновленную экономическую транспортную структуру глобального большинства. Американизация израильско-палестинского конфликта – это подливание керосина в огонь. Формирование треугольника США-Иран-Израиль – это фактически зарытая третья мировая война. Но на наших глазах происходят формирование российско-китайский инициативы, формирование мирного плана, это фактически спасение Ближнего Востока", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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