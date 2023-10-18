"Синдром Байдена": Шольц заблудился на красной ковровой дорожке

Позже его направили в нужную сторону

Как вы, "мускулы мира"? Бицепсы, трицепсы и дельтовидные мышцы демократии? Олаф Шольц приехал поиграть мускулами в Албанию для участия в саммите западных Балкан. Раскатали красную дорожку, канцлер вышел из лимузина. И тут что-то пошло не так. Шольц уверенно лёг на курс поперек красного ковра. И пересёк!

Крики "нет, нет, нет!" направили его куда надо, но осадок остался. Доброжелатели увидели в этом самостоятельную позицию политика, который не боится пересекать красные линии. Но большинство комментаторов сошлись во мнении, что Шольц уже может давать мастер-классы своему наставнику Джо Байдену.

"Мускулы мира": это слова Уинстона Черчилля, произнесенные в 1946-м. О западных демократиях, которые должны получить абсолютное превосходство в силах в борьбе с социалистическим лагерем. Каждый выход на публику Джо Байдена почему-то даёт понять, что эти мускулы уже превратились в мощи, которые без помощи свиты просто теряются в пространстве. Потребовались некоторые усилия, чтобы поставить его посреди ковровой дорожки.

Байденизм - штука предельно заразная. Вот сенатор республиканец Томми Тюбервиль, постоянно высмеивающий Байдена за его падения и "спотыкач", эффектно покидает самолет. Действительно - заразно. Уже примета есть: если Байден не споткнулся и не упал, что-то идёт не так. Свою версию публике, как всегда, предлагает Дональд Трамп. Даже объясняет, кому предназначался кокаин, найденный в Белом доме:

"Кто-нибудь действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, очень близко к Овальному кабинету, предназначен для использования кем-либо, кроме Хантера и Джо Байдена?"

Если живые мощи правят миром - в этом мире что-то в действительности не так, как на самом деле.

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