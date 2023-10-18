Российская ПВО сбила 28 украинских дронов за минувшую ночь

Десять беспилотников - только над Курской областью

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России пресекли минувшей ночью силы противовоздушной обороны. Украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщили в российском Минобороны.

По данным военного ведомства, российская ПВО перехватила и уничтожила в ночь на 18 октября 28 беспилотников. Дроны ликвидированы над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря, говорится в сообщении.

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе пресечена атака десятью беспилотными летательными аппаратами со стороны ВСУ. Около 5 часов утра в Курском районе силами Минобороны сбито 6 беспилотников самолетного типа, еще 4 подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет.

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