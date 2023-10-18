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В Палестине объявили траур после удара по больнице в Газе

08:21
  • среда
  • 18 октября 2023

Погибли гражданские лица

В Палестине объявлен трёхдневный траур. Президент Махмуд Аббас отказался от встречи с Джо Байденом, проведение которой было запланировано на сегодня в столице Иордании.
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Причиной стал удар, нанесённый минувшим вечером по больнице в cекторе Газа. Согласно последним данным, погибли не менее 900 человек. Все они, по данным палестинской стороны, гражданские лица. Большинство - женщины и дети.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль к этой атаке не причастен. По версии ЦАХАЛ, на клинику упала ракета, выпущенная с территории самого сектора исламскими террористами.

Во многих странах мира звучат слова осуждения. США призвали Израиль "соблюдать законы войны", а в нескольких странах исламского мира начались масштабные протесты.

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