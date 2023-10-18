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Появилось видео уничтожения танка ВСУ российскими артиллеристами

08:28
  • среда
  • 18 октября 2023

Боевую машину неонацистов обнаружили передовые разведгруппы

Информация о ходе СВО. Министерство обороны опубликовало кадры работы артиллеристов Центрального военного округа.
Минобороны показало работу российских танкистов в зоне СВО

На Краснолиманском направлении наши бойцы точными ударами из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" уничтожили танк ВСУ. Боевую машину неонацистов на закрытой позиции недалеко от линии соприкосновения с помощью беспилотниоков обнаружили передовые разведгруппы и передали её координаты российским артиллеристам. Первым пристрелочным выстрелом боевую машину украинских радикалов обездвижили, а следующим залпом - уничтожили.

А на Запорожском направлении наши десантники ударили так называемыми дронами-камикадзе по блиндажу, в котором укрывались неонацисты. Операторы ударных беспилотников работают в специальных VR-очках, в паре с помощниками, которые готовят БПЛА к запуску, прикрепляют к ним гранаты с поражающими элементами и отслеживают их перемещения с помощью системы навигации. Они же фиксируют поражение объектов противника.

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