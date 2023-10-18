Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военных, участвующих в СВО. Гвардии рядовой Максим Бобров, действуя в составе подразделения российских мотострелков, обеспечивал бесперебойную связь с командованием. В результате артиллерийского удара с позиций националистов системы коммуникации были повреждены, но Максим, несмотря на плотный огонь, обнаружил место обрыва кабеля и оперативно восстановил работу линии. Благодаря мужеству гвардии рядового Боброва связь с командованием была оперативно восстановлена, что позволило нашим военным продолжить успешное наступление.

Гвардии рядовой Ростислав Калинов, действуя в составе расчёта артиллерийского орудия, наносил точные удары по огневым точкам и бронетехнике ВСУ. Националисты попытались прорвать нашу оборону, но благодаря грамотному руководству Ростислава и героизму его подчинённых продвижение противника было остановлено. Наши бойцы уничтожили несколько единиц украинской техники и большое число неонацистов.

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