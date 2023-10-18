Путин и Си Цзиньпин обсуждают сотрудничество Москвы и Пекина

Российский лидер оценил китайскую идею "Одного пути"

Китайская идея широкого сотрудничества между странами исторического Шелкового пути получила хорошее развитие за последние 10 лет. У Китая под руководством Си Цзиньпина это получается, отметил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР в расширенном составе.

Путин подчеркнул, что в Москве рады успехам Пекина в этой области, потому что выгоду в результате получают все участники процесса. Кроме того, по словам российского лидера, в нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация. Именно по такой схеме и выстраивают отношения Россия и Китай.

Президент России напомнил, что Москва и Пекин ставили цель - достичь объема товарооборота в 200 миллиардов долларов. По данным Путина, этот показатель уже достигнут, а по итогам календарного года он будет преодолен, передает ТАСС.

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