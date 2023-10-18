В "Хезболле" объявили 18 октября "днем гнева" против Израиля

Ситуация в регионе остается крайне острой

Движение "Хезболла" в Ливане после атаки на больницу в секторе Газа объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля.

"Хезболла" призывает жителей всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты, сделав среду "днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений".

В движении также выступили против поездки американского лидера Джо Байдена "в сионистское образование, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", сообщает РИА Новости.

14 октября Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по решению палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя рассказал, что Москва призывает к прекращению огня, беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи и началу мирных переговоров. Однако резолюция не набрала необходимого минимума в девять голосов.

Первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи предупредил, что Тегеран готов открыть новые фронты против Израиля, если он начнет сухопутную операцию и вторгнется в Газу.

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