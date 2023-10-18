ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Хезболле" объявили 18 октября "днем гнева" против Израиля

08:20
  • среда
  • 18 октября 2023

Ситуация в регионе остается крайне острой

Движение "Хезболла" в Ливане после атаки на больницу в секторе Газа объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля.
Сирены воздушной тревоги: сводки конфликта на Ближнем Востоке

"Хезболла" призывает жителей всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты, сделав среду "днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений".

В движении также выступили против поездки американского лидера Джо Байдена "в сионистское образование, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", сообщает РИА Новости.

14 октября Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по решению палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя рассказал, что Москва призывает к прекращению огня, беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи и началу мирных переговоров. Однако резолюция не набрала необходимого минимума в девять голосов.

Первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи предупредил, что Тегеран готов открыть новые фронты против Израиля, если он начнет сухопутную операцию и вторгнется в Газу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Бойцы Хезболлы
Бойцы Хезболлы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.