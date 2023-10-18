Медведев возложил на США вину за атаку на больницу в Газе

Политик назвал этот удар военным преступлением

Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. Такое мнение высказал в ночь на среду, 18 октября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram-канале, что "финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах".

Виновниками случившегося зампред российского Совбеза назвал тех, кто "бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК", но при этом "лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей".

Таким образом, вина за случившееся с больницей в Газе лежит на Соединенных Штатах, резюмировал Медведев.

Вечером 17 октября телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные Минздрава Газы, сообщил о гибели 500 человек в результате удара Армии обороны Израиля по больнице Аль-Ахли. В ЦАХАЛ заявили, что начали расследование, отметив, что "взрыв мог произойти в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС".

Духовный лидер и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что массированные атаки Израиля по территории палестинского анклава – сектора Газа – свидетельствуют о разжигании геноцида в отношении мусульман, проживающих на Ближнем Востоке.

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