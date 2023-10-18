ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев возложил на США вину за атаку на больницу в Газе

08:39
  • среда
  • 18 октября 2023

Политик назвал этот удар военным преступлением

Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. Такое мнение высказал в ночь на среду, 18 октября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Сирены воздушной тревоги: сводки конфликта на Ближнем Востоке

Политик написал в своем Telegram-канале, что "финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах".

Виновниками случившегося зампред российского Совбеза назвал тех, кто "бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК", но при этом "лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей".

Таким образом, вина за случившееся с больницей в Газе лежит на Соединенных Штатах, резюмировал Медведев.

Вечером 17 октября телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные Минздрава Газы, сообщил о гибели 500 человек в результате удара Армии обороны Израиля по больнице Аль-Ахли. В ЦАХАЛ заявили, что начали расследование, отметив, что "взрыв мог произойти в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС".

Духовный лидер и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что массированные атаки Израиля по территории палестинского анклава – сектора Газа – свидетельствуют о разжигании геноцида в отношении мусульман, проживающих на Ближнем Востоке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Обострение в секторе Газа
Обострение в секторе Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.