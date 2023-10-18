МИД России назвал удар по больнице в Газе "актом расчеловечивания"

Эскалация на Ближнем Востоке вышла далеко за рамки региона

Преступное деяние и акт расчеловечивания – так квалифицируют в МИД России удар по больнице в секторе Газа. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что катастрофическая ситуация в ближневосточном регионе складывается не сама собой – ее режиссируют из Вашингтона и Лондона.

Эскалация на Ближнем Востоке вышла далеко за рамки региона. Количество жертв зашкаливает, это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба, заявила Захарова в эфире радио "Sputnik".

Удар был нанесен по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник. По предварительным данным, погибли от 500 до 800 человек, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы заявили, что больницу обстреляли израильские самолеты. Армия Израиля, в свою очередь, утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустили палестинские радикалы. Захарова считает, что снимки, сделанные со спутников, могли бы показать, кто на самом деле нанес удар по больнице.

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