ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России назвал удар по больнице в Газе "актом расчеловечивания"

08:47
  • среда
  • 18 октября 2023

Эскалация на Ближнем Востоке вышла далеко за рамки региона

Преступное деяние и акт расчеловечивания – так квалифицируют в МИД России удар по больнице в секторе Газа. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что катастрофическая ситуация в ближневосточном регионе складывается не сама собой – ее режиссируют из Вашингтона и Лондона.

В Палестине объявили траур после удара по больнице в Газе
В ООН назвали несоразмерные удары Израиля по Газе военным преступлением

Эскалация на Ближнем Востоке вышла далеко за рамки региона. Количество жертв зашкаливает, это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба, заявила Захарова в эфире радио "Sputnik".

Удар был нанесен по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник. По предварительным данным, погибли от 500 до 800 человек, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы заявили, что больницу обстреляли израильские самолеты. Армия Израиля, в свою очередь, утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустили палестинские радикалы. Захарова считает, что снимки, сделанные со спутников, могли бы показать, кто на самом деле нанес удар по больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.