Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились полтора часа

Политики обсудили целый спектр вопросов сотрудничества

В Пекине закончились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, они продолжались около полутора часов.

Российский президент подчеркнул, что в нынешних непростых условиях "особенно востребована тесная внешнеполитическая координация", именно так и выстраивают свое сотрудничество Москва и Пекин.

Путин выразил убежденность в том, что Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 млрд долларов объема товарооборота. Си Цзиньпин, в свою очередь, указал, что показатель достиг рекордного уровня и неуклонно приближается к установленной цели.

Председатель КНР заявил, что Китай и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие. Он подтвердил готовность работать с Россией для защиты международной справедливости, а также способствовать миру и процветанию во всем мире.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что его с Владимиром Путиным связывают хорошие деловые отношения и крепкая дружба. С 2013 года политики провели 42 встречи, цитирует китайского лидера РИА Новости.

При этом на фоне визита Путина в Пекин американские СМИ пишут, что всплеск дипломатической активности в столице Китая за последние две недели наглядно продемонстрировал, что США "не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином спустя почти 20 месяцев" после начала российской спецоперации на Украине.

Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин отмечал, что Россия на сегодняшний день совместно с Китаем формирует на пекинской площадке обновленную экономическую транспортную структуру глобального большинства. Что касается геополитических вопросом, эксперт заявил, что формирование мирного плана России и Китая — это спасение Ближнего Востока.

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