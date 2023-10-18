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Центробанк приостановил выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей

09:18
  • среда
  • 18 октября 2023

Купюру решили доработать после критики

Банк России принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. Об этом в среду, 18 октября, рассказали в пресс-службе регулятора.

В регуляторе не стали объяснять причины своего решения, отметив лишь, что в широкое обращение купюра еще не поступила, сообщает "Интерфакс".

16 октября публике были презентованы обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Купюра в одну тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, а оборотной — Музей истории государственности татарского народа, башня Сююмбике и археологии и этнографии в Уфе.

Однако после презентации вспыхнула дискуссия относительно внешнего облика купюры. Критики остались недовольны тем, что на здании бывшей дворцовой церкви, в котором сейчас находится музей, нет православного креста, тогда как мусульманский минарет с полумесяцем есть.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал подходить тщательнее к выбору изображений на денежных знаках, чтобы не создавать напряжения там, "где его вполне может не быть".

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