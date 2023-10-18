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Собянин: Количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100 за пять лет

09:22
  • среда
  • 18 октября 2023

В следующем году доля электробусов в парке "Мосгортранс" составит около 30%

Число электробусных маршрутов в столице достигло 100 за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте.

"Всего лишь пять лет прошло со дня открытия первого электробусного маршрута, а сегодня их число уже достигло 100! В конце сентября на экологичный транспорт перевели еще четыре маршрута автобусов в трех округах столицы", – написал мэр.

Уже в следующем году доля электробусов в парке "Мосгортранс" составит около 30%, рассказал Собянин. Весной город заключил контракты жизненного цикла еще на 1200 машин от ПАО "КамАЗ" и "Группы ГАЗ". Это будут улучшенные версии уже привычных горожанам электробусов. Передний указатель увеличен на 18% и теперь гораздо лучше виден издалека. А для комфорта пассажиров освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток.

Кроме того, запас хода увеличен с 40–50 км до 80 км – электробус едет дальше после подзарядки.

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