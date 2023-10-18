Собянин: В сентябре ввели в эксплуатацию 13 новостроек по программе реновации в Москве

Дома находятся в семи округах столицы

В сентябре по программе реновации ввели в эксплуатацию 13 новостроек в семи округах столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По слова мэра, дома находятся в семи округах столицы. Все они – с улучшенной отделкой.

"С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 – передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тыс. горожан", – написал Собянин в своем Telegram-канале.



Больше всего правообладателей квартир – в ЮВАО. С января по сентябрь здесь заключили договоры на новое жилье порядка 6,7 тыс. москвичей.



Программа реновации – это не только переселение из старых домов в новые, но и повышение качества жизни горожан в целом, подчеркнул Собянин. Кварталы реновации благоустраивают и создают в них новую городскую среду: места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и скверы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"