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Посол Антонов счел решение США отправить Киеву ATACMS грубейшей ошибкой

09:39
  • среда
  • 18 октября 2023

Накачивание киевского режима вооружениями ведет лишь к эскалации конфликта

Американские власти допустили грубейшую ошибку, решив поставлять Украине тактические ракеты ATACMS. Об этом заявил во вторник, 17 октября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
WSJ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину

В Telegram-канале российской дипмиссии подчеркивается, что Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений, хотя Москва предостерегала его от опрометчивых шагов.

Антонов указал, что накачивание вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность, а Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении от Вашингтона дальнобойных ракет ATACMS, а также их применение в боевых действиях против России. Член Совета Федерации России от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал, что ВСУ обстреляли такими ракетами пригород Бердянска.

При этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что российские военные готовы к появлению у военнослужащих ВСУ западных ракет дальнего действия. По словам парламентария, на данный момент у ВС России есть все необходимые вооружения для нанесения упреждающих ударов по военным складам украинской армии.

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
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