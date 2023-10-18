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Три десятка рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

09:45
  • среда
  • 18 октября 2023

Причины массовых задержек пока не называются

Десятки рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах 18 октября. Причины массовых изменений в расписании пока не называются.

В аэропортах Москвы задержаны около трех десятков рейсов
В результате ЧП в лондонском аэропорту пострадали семь человек

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", десять рейсов задержано и пять отменено в аэропорту Домодедово. Шесть вылетов задержано и еще шесть отменено во Внуково.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском пока не поступало. В Шереметьево задержали вылет пяти рейсов, отменили один. Ранее массовые задержки и отмены вылетов в московских аэропортах объяснялись неблагоприятными погодными условиями, напоминает "Лента.ру".

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