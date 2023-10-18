Рекордный товарооборот: что обсудил Путин с лидером КНР Си Цзиньпином

Проекты приведут к глубинным изменениям в мировой экономике

В Пекине - основной день международного форума "Один пояс, один путь". Утром завершились переговоры Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином. Политическое взаимодействие укрепляется. Товарооборот - рекордный и к концу года превысит 200 миллиардов долларов. Россия активно развивает крупнейшие логистические маршруты, которые окажут огромное влияние на мировую экономику.

Второй день в Пекине лидеры России и Китая - в центре внимания мировой прессы. На церемонии фотографирования высокопоставленных участников форума "Один пояс, один путь" Владимир Путин и Си Цзиньпин снова стоят плечом к плечу. Через нашу страну проходят экономически выгодные торговые маршруты, которые сейчас встраивают в транспортный каркас Евразии.

Новые железнодорожные маршруты напрямую соединят российский север с крупными логистическими узлами на юге нашей Евразии, на побережье Индийского и Тихого океанов.

"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии, готовы обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение. Уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной", - рассказал Путин.

Проекты масштабные и приведут к глубинным изменениям в мировой экономике. Каждый новый элемент транспортной инфраструктуры вносит свой вклад. К примеру, железнодорожный мост через Амур между Россией и Китаем открыли в прошлом году - грузопоток по нему уже увеличился в пять раз.

Мосты Москва и Пекин строят и в буквальном, и в переносном смысле, расширяя сотрудничество. Кроме участия в мероприятиях форума, важная часть графика президента - российско-китайские переговоры. За десять лет лидеры двух стран провели 42 встречи. Как результат - российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю.

"В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем, и сегодня мы это всё тоже обсудим – все, в том числе наши двусторонние отношения, прежде всего, это", - сказал Путин.

"С удовлетворением отмечаю, что правительства, министерства и ведомства, а также регионы Китая и России напряжённо работают над реализацией достигнутых нами важных договорённостей. Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие. Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие", - отметил Си Цзиньпин.

Двусторонние переговоры не ограничены темой экономического сотрудничества. Москва и Пекин выстраивают контуры нового многополярного мира. После общения с участием министров лидеры традиционно провели переговоры тет-а-тет.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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