Весь мир осудил ракетный удар по больнице в секторе Газа

Израильтяне и палестинцы обмениваются взаимными обвинениями

Данные о трагедии в секторе Газа, где накануне была атакована больница "Аль-Ахли". В результате ракетного удара погибли более 500 человек - в основном, беженцы, женщины и дети, которые пытались укрыться от войны. Объявлен траур. Весь мир осудил эту атаку, однако, кто её устроил, до сих пор не ясно.

Крики от боли и ужаса. В больницу Газы одного за другим приносят раненых. В основном, это старики, женщины и дети. Врачи не успевают оказывать помощь. Людям накладывают повязки прямо в коридорах, на полу. Минувшей ночью мощный взрыв прогремел в соседнем старейшем в Палестине баптистском госпитале "Аль-Ахли".

Детонация была такой силы, что рухнули почти все перекрытия. Пламя мгновенно охватило здание и реанимобили. Рядом с погибшими - сотни пострадавших от осколков и тяжелейших ожогов. "Аль-Ахли" еще до взрыва был переполнен. И не только ранеными. В госпитале находись более 5 тысяч беженцев из районов Газы, которые уже разрушены израильской армией.

ХАМАС утверждает – госпиталь атаковала авиация ЦАХАЛ. В Тель-Авиве всю вину перекладывают на палестинцев. Мол, трагедия - это результат неудачного пуска ракеты боевиками "Исламского Джихада" (признана террористической и запрещена в России).

Вот кадры, сделанные за несколько часов до взрыва. Во дворе играют дети. Что-то вроде урока труда и физкультуры. Меньше всего госпиталь напоминает инфраструктурный объект боевиков. Но пока стороны обвиняют друг друга в бесчеловечной атаке, между ЦАХАЛом и военизированными палестинскими группировками вновь вспыхнули перестрелки.

Боевики "Хезболлы" из ПТУРа обстреляли еврейское поселение на границе с Ливаном. Утверждают, что подбили еще один танк "Меркава". ЦАХАЛ отвечает артиллерийскими залпами и ударами с воздуха. ХАМАС запускает по Израилю десятки самодельных ракет.

Сирены звучат в центральной части страны. Сигнал тревоги застал траурную процессию. Раввин даже не успел дочитать молитву. Люди бросились врассыпную.

Похороны сегодня - по обе стороны конфликта. В Газе заупокойная за погибших под завалами. В Израиле прощаются с жителями кибуцев, которых расстреляли террористы.

Сегодня в ЦАХАЛ заявили о ликвидации еще двоих влиятельных командиров ХАМАС. Но военный ущерб инфраструктуре и ХАМАСа и "Хезболлы" пока не очевиден. А мирные кварталы Газы – в руинах.

В приграничных городах Израиля люди покидают дома. 12 тысяч человек эвакуированы из Сдерота. Уезжают в относительно безопасные районы на юге и жители Газы. Только дальше идти им некуда. Гуманитарные коридоры для беженцев в соседние арабские страны закрыты. Как, впрочем, и для доставки в зону конфликта продовольствия, топлива и медикаментов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"