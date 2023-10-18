МИД призвал Израиль опубликовать спутниковые снимки удара по больнице в Газе

В ряде стран прокатилась волна антиизраильских протестов

Совет Безопасности ООН по запросу России и Объединённых Арабских Эмиратов сегодня проведёт открытое заседание в связи с ударом по больнице в секторе Газа. В нашем МИДе назвали атаку актом расчеловечивания и призвали США предоставить спутниковые снимки, которые помогут выявить виновника трагедии. По арабским, а также некоторым западным странам прокатилась волна антиизраильских протестов.

Консульство Израиля в Стамбуле. Люди в ярости лезут на стены. В других частях страны колонны машин направляются на штурм авиабазы США. Те, кто уже на месте, закидывают военных и полицию камнями.

Камни летят и в посольство Франции в ливанском Бейруте. Столкновения в Иерусалиме в лагере палестинских беженцев. В ответ на удар по больнице в Газе толпа пытается поджечь израильское посольство. Тысячи людей на улице требуют объявить войну Израилю.

В Берлине скорбят по погибшим этой ночью. Черный флаг поднимают над мавзолеем Разави в Иране. Это призыв к войне или мести. Там объявлен день беспрецедентного гнева. Президент Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по всем палестинским мученикам.

Москва и Абу-Даби запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе. Впрочем, чья это была ракета, до сих пор неизвестно. Местные обвиняют Израиль. В Тель-Авиве заявляют, что это могли взорваться боеприпасы, которые ХАМАС спрятал в больнице.

Впрочем, сразу после бомбежки госпиталя в соцсетях свое сообщение опубликовал советник израильского премьера. В нем говорится, что ВВС Израиля нанесли удар по базе террористов ХАМАС внутри больницы в Газе. Но позже пост удалил.

Реакция турецкого лидера на произошедшее оказалось самой первой: "Нападение на больницу, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является последним примером нападений Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в секторе Газа".

Эти кадры израильская армия выкладывает в доказательство непричастности. На земле нет характерных воронок от авиационных бомб. После повторного расследования ЦАХАЛ назвал причастными к удару "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России) - другая радикальная группировка.

А после ситуацию подхватили ведущие мировые СМИ. Вот так менялся заголовок газеты "Нью-Йорк Таймс". В изначальном варианте журналисты сообщали об израильском ударе. В итоге остановились на версии, что это был взрыв. Обложки западной прессы - как под копирку. А в эфире CNN ситуацию освещают так:

"Это северная часть анклава, та часть, откуда ЦАХАЛ просил эвакуироваться еще в пятницу, но многие просто не смогли эвакуироваться, потому что у них не было возможности".

"Это показывает драматическую ситуацию, в которой оказались люди, находящиеся там. Полная блокада, когда вы разрушаете основную инфраструктуру, когда вы перекрываете доступ к воде, электричеству, когда вы не позволяете доставлять продовольствие – это не соответствует международному праву", - заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

После произошедшего в ХАМАС заявили, что готовы отпустить заложников. Лидер организации обратился к палестинцам.

"Американцы, которые предоставили врагу неограниченное прикрытие для совершения этих массовых убийств, этих военных преступлений и этого геноцида, несут ответственность. А также те, кто в Совете Безопасности отказывался осудить оккупацию и эту агрессию", - заявил лидер ХАМАС Исмаил Хания.

В Пентагоне призвали Израиль соблюдать законы войны. В российском МИДе удар по больнице назвали преступлением и посоветовали предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность.

Белый дом собирается выделить 100 миллиардов долларов Украине и Израилю. В этом хитрый план Байдена. В таком виде утвердить проект будет проще. Вопрос только в том, насколько готовы на Капитолийском холме загнать страну в еще больший кризис?

После трагедии в Секторе Газа президент Палестины отказался встречаться с американским президентом. А в Иордании отменили четырехсторонний саммит. Известно, что Джо Байден летит в Израиль. Несмотря на продолжающиеся бомбардировки, в Израиле обещают обеспечить безопасность на должном уровне важному американскому гостю. Но риски все равно высоки. И политические - после этой поездки президент США окончательно может испортить отношения с арабским миром.

Стоит позаботиться и о безопасности. Немецкому канцлеру, который накануне навещал Нетаньяху, уже пришлось буквально выбегать из самолета и прятаться от ракеты за контейнером.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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