Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Полины Тищенко

Девочка борется со смертельно опасной болезнью

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 13-летней Полины Тищенко из Краснодара. Её историю мы рассказывали накануне.

Девочка борется со смертельно опасной болезнью - лимфомой Ходжкина. Химиотерапия дала серьезные осложнения. Чтобы Полина смогла выздороветь, срочно необходим дорогостоящий препарат. Его цена - более двух с половиной миллионов рублей. И благодаря вам у семьи есть деньги на лечение. Вся необходимая сумма - более двух с половиной миллионов рублей - собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем сбор для 6-летнего Артема Илюковича. Благодаря вам удалось собрать более 9 с половиной миллионов рублей. Требуется еще почти два с половиной.

У мальчика злокачественная опухоль мозга - медулло-бластома мозжечка. Артём перенёс несколько курсов химиотерапии. И лечение очень ослабило организм, кроме того, есть риск, что ребенок потеряет слух. Чтобы помочь Артему побороть недуг, необходимо очень редкое и дорогое лекарство.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"