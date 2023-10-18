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В Сочи спасли маленького леопарда

11:53
  • среда
  • 18 октября 2023

Сотрудники центра восстановления леопарда взяли заботу за животным на себя

Кадры из Сочи. Специалисты центра восстановления леопарда показали, как выхаживают детеныша, от которого отказалась мать.

Умке три месяца. Его случай - уникальный, он появился на свет у самки с инвалидностью. Из-за травмы ей пришлось ампутировать лапу. В дикой природе шансы к размножению у таких особей минимальны.

Олимпии удалось стать мамой, но по какой-то причине позже она потеряла к своему крохе интерес. Сотрудники центра взяли заботу на себя, кормили ночью, в перчатках - чтобы маленький леопард не привык к рукам человека.

Умку, когда подрастет, ждет важная миссия - он станет ключевым участником программы разведения этого редчайшего представителя кошачьих на Кавказе.

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