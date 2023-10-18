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МИД Турции предупредил о риске окончательного разрыва США с Ближним Востоком

09:58
  • среда
  • 18 октября 2023

"Моральное превосходство" Вашингтона в регионе сильно пострадало

Вашингтон может преследовать на Ближнем Востоке тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями. Такое заявление сделал в среду, 18 октября, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
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По мнению дипломата, под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон урегулирования в Палестине, но "в какой степени Америка пойдет на это, пока неясно".

Фидан заявил, что "моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало", а это не исключает, что, "возможно, США находятся накануне окончательного разрыва" с ближневосточным регионом, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц виновны в обострении палестино-израильского конфликта.

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова усомнилась в правдивости заявлений американских политиков об отсутствии планов по вмешательству в палестино-израильский конфликт. По ее словам, США уже сделали в этом регионе все, что могли — "теперь разгребать будут все остальные".

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