Израиль обвинил "Исламский джихад" в ударе по больнице в Газе

Погибли сотни людей

Удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли около 500 человек, нанесла организация "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России). Такое заявление в среду, 18 октября, сделали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Пресс-секретарь ЦАХАЛ объявил о завершении проверки в связи со случившимся в Газе. По его утверждению, в распоряжении израильских властей имеются доказательства того, что больница не подвергалась атаке с воздуха, сообщает РИА Новости.

Еще ночью президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль не причастен к удару по больнице в Газе. Он попытался пристыдить средства массовой информации за "бездумное следование заявлениям палестинских группировок", обвиняющих израильскую сторону.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах" — Соединенные Штаты.

Спикер МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ведомство расценивает случившееся в Газе как преступное деяние и акт расчеловечивания. Она указала на то, что количество жертв зашкаливает, это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба.

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