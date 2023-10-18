Российского лидера принял глава КНР Си Цзиньпин

Прибытие президента России Владимира Путина в Пекин прошло с красной дорожкой, которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита в Китай в июне. На это в среду, 18 октября, обратило внимание издание Newsweek.

В целом, как отмечают журналисты, главу Госдепартамента принимали в КНР достаточно сдержанно.

Правозащитница Дженнифер Цзэн заявила, что такой холодный прием Блинкена в китайской культуре является "преднамеренным унижением".

Ранее Владимир Путин предложил политическим элитам США надо научиться не учить других, тогда никого не надо будет "подавлять", подчеркнув, что стремление все время кого-то "подавлять" ведет к проблемам, тогда как важно уважать других и искать компромиссы.

При этом Джо Байден пытался убедить всех, что Китай "не так уж и уважает Москву", о чем американский политик якобы уже говорил российскому лидеру Владимиру Путину.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"