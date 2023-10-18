США поставили Украине устаревшие версии ракет ATACMS

Боеприпасы не оснащены GPS

Поставленные Украине Соединенными Штатами дальнобойные ракеты ATACMS имеют одну особенность. Как подметил немецкий журналист Юлиан Репке, боеприпасы не оснащены блоками GPS.

По данным журналиста, США послали на Украину устаревшую версию ATACMS, с классическим инерциальным наведением. Репке указывает в соцсети X и причину такой комплектации: российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе GPS.

Поставки Вашингтоном Киеву ракет ATACMS с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались. О передаче вооружений Украине недавно заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон, передает РИА Новости.

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