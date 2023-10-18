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США поставили Украине устаревшие версии ракет ATACMS

10:22
  • среда
  • 18 октября 2023

Боеприпасы не оснащены GPS

Поставленные Украине Соединенными Штатами дальнобойные ракеты ATACMS имеют одну особенность. Как подметил немецкий журналист Юлиан Репке, боеприпасы не оснащены блоками GPS.

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По данным журналиста, США послали на Украину устаревшую версию ATACMS, с классическим инерциальным наведением. Репке указывает в соцсети X и причину такой комплектации: российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе GPS.

Поставки Вашингтоном Киеву ракет ATACMS с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались. О передаче вооружений Украине недавно заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон, передает РИА Новости.

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