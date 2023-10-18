Раиси возложил вину за удар по больнице в Газе на США и Израиль

О произошедшем нельзя молчать

Иранский президент Ибрахим Раиси обвинил в ударе по больнице в секторе Газа Израиль и США.

То, что произошло, это самое настоящее военное преступление, об этом нельзя молчать, отметил он.

"Пламя американских и израильских бомб, сброшенных на невинных палестинцев, находившихся в больнице Газы, скоро охватит сионистов", - подчеркнул Раиси (цитата по ТАСС).

Об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа стало известно вечером 17 октября. Погибли более 600 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. В стране объявлен трехдневный траур.

В Израиле заявили, что к удару по больнице причастна организация "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России – прим. ред.).

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