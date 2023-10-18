Бочкарёв: Станцию "Митьково" на МЦД-3 построят в следующем году

Готовность объекта составляет 50 процентов

Работы по строительству остановочного пункта "Митьково" на третьем маршруте Московского центрального диаметра планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Продолжается развитие инфраструктуры Московских скоростных диаметров – для удобства пассажиров реконструируются старые и возводятся новые станции и остановочные пункты. В частности, на остановочном пункте "Митьково" появится новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль", - отметил Бочкарёв.

Создание остановочного пункта позволит обеспечить комфортную пересадку на трамвайную линию, а также пешеходную связь до станции метрополитена "Сокольники".

В свою очередь руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что готовность объекта составляет 50 процентов. Уже завершены монолитные работы по устройству пассажирской платформы о.п. "Митьково" МЦД-3, строители приступили к работам по монтажу навесов, укладке плитки на платформах и внутренней отделке пассажирского вестибюля.

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