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Посол Палестины в Японии заявил о звонке Израиля в больницу в Газе за час до взрыва

11:00
  • среда
  • 18 октября 2023

Позднее дипломат отозвал это заявление

Власти Израиля "за час до взрыва" в больнице в секторе Газа сделали туда предупредительный звонок. Такое заявление сделал посол Палестины в Японии Валид Али Сиям.
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Как сообщает Reuters, палестинский дипломат допустил, что количество жертв удара, приблизившееся к 500, будет еще расти.

При этом позднее Валид Али Сиям отозвал свое заявление о звонке израильских властей в больницу непосредственно перед взрывом. Он уточнил, что звонки в больницу осуществлялись регулярно во все предшествовавшие дни, "но не в ту ночь".

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил, что удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли около 500 человек, нанесла организация "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).

В Пентагоне после случившегося призвали Израиль соблюдать "законы войны", но от комментариев по существу отказались, сославшись на недостаточное количество информации.

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