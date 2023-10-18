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СМИ отметили отличное настроение Путина после переговоров с Си Цзиньпином

11:06
  • среда
  • 18 октября 2023

Председатель КНР назвал российского лидера давним другом

Президент России Владимир Путин был в отличном настроении после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Это отметили пользователи сети, посмотрев видеоролик  с улыбающимся российским лидером.

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Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились полтора часа

Камера запечатлела президента России, когда он выходил из здания в сопровождении охранников. Путин, улыбаясь, сел в автомобиль, а журналисты отметили хорошее настроение главы российского государства после переговоров с Си, передает РИА Новости.

Путин и Си Цзиньпин 18 октября провели в Пекине переговоры в расширенном составе. Председатель КНР назвал президента России своим давним другом и поблагодарил Путина за участие в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь". Позже лидеры встретились с глазу на глаз.

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