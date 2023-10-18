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Премьер Таиланда похвалил Путина за фразу на тайском языке

11:19
  • среда
  • 18 октября 2023

Политики встретились в Китае 17 октября

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой правительства Таиланда Сеттхой Тхависином поблагодарил политика на тайском языке.
Путин пообещал интенсивно развивать отношения с Таиландом

Как рассказал Тхависин, он пригласил Путина в Таиланд в 2024 году, на что российский лидер ответил "Кхоп кхун кхап" ("Спасибо" на тайском языке).

Премьер Таиланда заявил, что это говорит о близком знакомстве российского президента и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами, а также "о многом другом хорошем", сообщает РИА Новости.

Ранее Путин отметил, что Таиланд – старейший партнер России в Юго-Восточной Азии. В 2022 году исполнилось 125 лет установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Во время встречи Путина с главой правительства Таиланда журналисты обратили внимание на то, что Сеттха Тхависин был в розовых носках. Эксперты пояснили, что это может быть связан с культурными традициями тайского народа, для которого розовый — цвет вторника, в который и проводилась встреча.

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