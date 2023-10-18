В аэропорту его встретил премьер Израиля

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Как сообщает Reuters, самолет американского лидера приземлился в аэропорту Тель-Авива.

В аэропорту президента США встречал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Накануне в неприятную ситуацию в аэропорту Тель-Авива попала делегация канцлера Германии Олафа Шольца. Перед вылетом в Каир члены делегации из-за воздушной тревоги были вынуждены покинуть самолет и лечь на землю на аэродроме.

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