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Джо Байден прибыл в Израиль

11:16
  • среда
  • 18 октября 2023

В аэропорту его встретил премьер Израиля

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Как сообщает Reuters, самолет американского лидера приземлился в аэропорту Тель-Авива.

В аэропорту президента США встречал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Накануне в неприятную ситуацию в аэропорту Тель-Авива попала делегация канцлера Германии Олафа Шольца. Перед вылетом в Каир члены делегации из-за воздушной тревоги были вынуждены покинуть самолет и лечь на землю на аэродроме.

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