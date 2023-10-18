ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ нанесли удар по районной больнице в Херсонской области

11:34
  • среда
  • 18 октября 2023

Атакована также амбулатория в поселке Новая Маячка

Центральная районная больница в Алешках Херсонской области минувшей ночью подверглась ракетному удару ВСУ. Взрывы уничтожили весь медицинский транспорт, сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.

МИД России назвал удар по больнице в Газе "актом расчеловечивания"
Раиси возложил вину за удар по больнице в Газе на США и Израиль

Как написал Алексеенко в Telegram, ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по ЦРБ в Алешках и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка. В больнице удар пришелся по парковке медицинского транспорта, уничтожены 8 машин скорой помощи. Глава правительства подчеркнул, что медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет.

В поселке Новая Маячка здание амбулатории уничтожено. По словам Алексеенко, чудом обошлось без жертв. Он подчеркнул, что этот пункт оказывал помощь жителям многих сел района. Власти заверили, что не оставят людей без медицинской помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела
Последствия обстрела
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.