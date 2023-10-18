ВСУ нанесли удар по районной больнице в Херсонской области

Атакована также амбулатория в поселке Новая Маячка

Центральная районная больница в Алешках Херсонской области минувшей ночью подверглась ракетному удару ВСУ. Взрывы уничтожили весь медицинский транспорт, сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.

Как написал Алексеенко в Telegram, ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по ЦРБ в Алешках и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка. В больнице удар пришелся по парковке медицинского транспорта, уничтожены 8 машин скорой помощи. Глава правительства подчеркнул, что медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет.

В поселке Новая Маячка здание амбулатории уничтожено. По словам Алексеенко, чудом обошлось без жертв. Он подчеркнул, что этот пункт оказывал помощь жителям многих сел района. Власти заверили, что не оставят людей без медицинской помощи.

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