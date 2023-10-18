СБУ объявила о задержании "информатора" военкора Татарского

Татарский погиб при теракте украинских спецслужб

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 18 октября, объявила, что задержала жителя пригорода Днепра, который якобы передавал российскому военкору Владлену Татарскому информацию о передвижениях украинских войск.

По версии СБУ, задержанный с ноября 2022 года по апрель 2023 года собирал и передавал Татарскому данные о маршрутах передвижения подразделений украинской армии.

Мужчине вменяют государственную измену, он может получить тюремный срок вплоть до пожизненного, сообщает РИА Новости.

Тем временем Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В нем фигурируют Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) и Дмитрий Касинцев. Трепова вручила Татарскому статуэтку с взрывчаткой, в результате детонации которой он погиб. Касинцев укрывал преступницу, зная о том, что она совершила.

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