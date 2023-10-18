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Посол России в Израиле напомнил о прежних ударах по больнице в Газе

11:59
  • среда
  • 18 октября 2023

Лечебное учреждение уже подвергалось атакам

Больница Аль-Ахли в Газе уже подвергалась ракетным атакам несколько дней назад. Такое заявление сделал российский посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
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По словам дипломата, "это не первое попадание именно в этот госпиталь, несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там были не такие чудовищные разрушения, как в этот раз".

Ранее посол Палестины в Японии Валид Али Сиям заявил, что власти Израиля "за час до взрыва" в больнице в секторе Газа сделали туда предупредительный звонок, но позднее дипломат отозвал свое заявление.

Иранский президент Ибрахим Раиси обвинил в ударе по больнице в секторе Газа Израиль и США, назвав случившееся военным преступлением. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев также назвал виновником атаки на гражданский объект Соединенные Штаты.

Совбез ООН по запросу России и ОАЭ проведет открытое заседание в связи с ударом по больнице в секторе Газа. В российском Министерстве иностранных дел назвали атаку актом расчеловечивания и призвали Соединенные Штаты предоставить спутниковые снимки, которые помогут установить виновника трагедии.

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