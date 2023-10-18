В Курской области предотвратили подрыв электроподстанции

На место выезжали саперы Росгвардии

Неизвестные пытались устроить взрыв на электроподстанции филиала "Курскэнерго" в Курской области.

Сообщение об обнаружении двух самодельных взрывных устройств рядом с подстанцией поступило вечером накануне. На место прибыли саперы Росгвардии и обезвредили СВУ.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют, кто мог заложить взрывчатку возле электроподстанции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил telegram-канал Baza.

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