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В Курской области предотвратили подрыв электроподстанции

11:50
  • среда
  • 18 октября 2023

На место выезжали саперы Росгвардии

Неизвестные пытались устроить взрыв на электроподстанции филиала "Курскэнерго" в Курской области.

Сообщение об обнаружении двух самодельных взрывных устройств рядом с подстанцией поступило вечером накануне. На место прибыли саперы Росгвардии и обезвредили СВУ.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют, кто мог заложить взрывчатку возле электроподстанции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил telegram-канал Baza.

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