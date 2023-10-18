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Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Прожектор"

11:56
  • среда
  • 18 октября 2023

Там появятся современные жилые кварталы

Сергей Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны "Прожектор" площадью около 200 га в районе Перове. Сейчас территория площадью около 200 га в основном занята складами.

"Построим здесь современные жилые кварталы для проживания больше 17,6 тыс. человек, в том числе участников программы реновации. Возведем всю необходимую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлинику, торгово-развлекательный комплекс со спорткомплексом и другие объекты", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Проект включает реконструкцию и строительство порядка 3,4 км дорог, благоустройство бульваров, скверов и внутриквартальных территорий. В районе появятся пешеходные зоны, велодорожки, автопарковки и зарядная станция для электромобилей.

Реорганизация территории "Прожектора" позволит создать порядка 10 тысяч рабочих мест.

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Проект реорганизации части промзоны "Прожектор" в районе Перово
Проект реорганизации части промзоны "Прожектор" в районе Перово
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