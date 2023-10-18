Байден назвал виновника удара по больнице в Газе

Президент США находится с визитом в Израиле

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, во время встречи с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху заявил, что не считает Израиль виновником удара по больнице в секторе Газа с многочисленными жертвами.

Как заявил американский лидер, "похоже, это было сделано другой командой, не вами".

Доказательства, на которых базируется данный вывод, Байден не назвал, заявив лишь, что высказывается "на основе того, что видел", сообщает РИА Новости.

Вечером 17 октября СМИ сообщили о ракетном ударе по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали около 500 человек. Израиль обвинил в этом организацию "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).

Совбез ООН по запросу России и ОАЭ проведет открытое заседание в связи с ударом по больнице в секторе Газа. В российском Министерстве иностранных дел назвали атаку актом расчеловечивания и призвали Соединенные Штаты предоставить спутниковые снимки, которые помогут установить виновника трагедии.

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