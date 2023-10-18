ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден назвал виновника удара по больнице в Газе

12:19
  • среда
  • 18 октября 2023

Президент США находится с визитом в Израиле

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, во время встречи с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху заявил, что не считает Израиль виновником удара по больнице в секторе Газа с многочисленными жертвами.

Посол Палестины в Японии заявил о звонке Израиля в больницу в Газе за час до взрыва
Весь мир осудил ракетный удар по больнице в секторе Газа

Как заявил американский лидер, "похоже, это было сделано другой командой, не вами".

Доказательства, на которых базируется данный вывод, Байден не назвал, заявив лишь, что высказывается "на основе того, что видел", сообщает РИА Новости.

Вечером 17 октября СМИ сообщили о ракетном ударе по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали около 500 человек. Израиль обвинил в этом организацию "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).

Совбез ООН по запросу России и ОАЭ проведет открытое заседание в связи с ударом по больнице в секторе Газа. В российском Министерстве иностранных дел назвали атаку актом расчеловечивания и призвали Соединенные Штаты предоставить спутниковые снимки, которые помогут установить виновника трагедии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.