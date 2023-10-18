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В Щелкове работница УК переехала на машине женщину

15:00
  • среда
  • 18 октября 2023

Она отрицает свою вину

В среду в подмосковном Щёлкове Следственный комитет проводит обыск в офисе управляющей компании, у входа которой накануне переехали местную жительницу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Нарушения налицо - в некоторых домах отопления нет до сих пор, подвалы затоплены, трубы прогнили. С девушкой, которая сидела за рулём, тоже всё непросто. Девушка отрицает свою вину.

В подмосковном Щелкове сейчас продолжают работу следователи и прокуратура. Теперь уже сразу по двум уголовным делам. Эти жуткие кадры накануне облетели все соцсети - водитель иномарки дважды переехала девушку.

Пострадавшая 39-летняя Наталья - в больнице. Из реанимации её перевели в обычную палату. Переломы ног не подтвердились, но состояние довольно тяжелое. Она очень надеется, что виновница понесет наказание по закону.

Наталья была среди тех, кто безнадежно пытался найти диалог с управляющей компанией "Паритет". А за рулем иномарки, как утверждают очевидцы, и находилась Милена - сотрудница управляющей компании, на чьём обслуживании - несколько проблемных домов. Жильцы этих старых пятиэтажек уже неоднократно жаловались - им так и не включили отопление. В подъездах, подвалах, квартирах постоянно сырость и плесень.

Помимо проржавевших коммуникаций, жители давно жаловались и на бездействие управляющей компании. После репортажа нашего телеканала ситуацией заинтересовалась прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Начались проверки и обыски в офисе компании. Сейчас там изымается необходимая рабочая документация, ведутся допросы сотрудников.

А совершившая наезд на девушку Милена утверждает - Наталья просто бросилась ей под колёса. Сама же она старалась спастись от агрессии жильцов и якобы не имеет никакого отношения к управляющей компании. С этим сейчас тоже разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Милена задержана и в ближайшее время суд определит ей меру пресечения.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Женщину, которую намеренно переехали на машине
Затопленный подвал
Затопленный подвал
Жители дома в подвале
Жители дома в подвале
Проверка управляющей компании в Щёлкове
Проверка управляющей компании в Щёлкове
Аварийный дом
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Женщину сбила работница управляющей компании в Щелково
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