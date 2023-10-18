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Собянин посетил академию спортивного клуба "Спартак"

14:59
  • среда
  • 18 октября 2023

Для спортбазы разработали проект реконструкции

Новый центр развития футбола появится в парке Сокольники. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин, посещая академию спортивного клуба "Спартак". 

"Спартак" - одна из самых известных московских команд. Комплекс в Сокольниках для неё был построен ещё в 2009 году. Там есть футбольные поля, теннисные корты, площадка для игры в бейсбол, гольф и многое другое. Однако за последние годы инфраструктура сильно износилась и перестала соответствовать современным требованиям.

Для спортбазы разработали проект реконструкции. В него входит и новый футбольный стадион на 7 тысяч зрителей, крытый манеж, 7 открытых полей и бассейн. Больше всего обновления ждут юные воспитанники клуба.

"Я надеюсь, что после реализации этого проекта это будет один из лучших футбольных центров в нашей стране", - отметил Собянин.

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