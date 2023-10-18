В Люблине внедорожник врезался в первый этаж дома

Ведется следствие

Необычная авария в ЖК "Люблино". На улице Цимлянская внедорожник протаранил первый этаж дома.

Судя по кадрам очевидцев, машина въехала в дверь, которую используют как запасной выход. Людей на улице было немного, да и время раннее, так что обошлось без пострадавших.

А вот причину странного манёвра сейчас выясняют полицейские. Тут мнение местных жителей расходится - одни говорят, что водитель перепутал педали при парковке, другие - что он был пьян.

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