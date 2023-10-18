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93-летней пенсионерке приходится жить в подъезде дома в Москве

15:03
  • среда
  • 18 октября 2023

Сдаваться ветеран труда не намерена

Все, что нажито за 93 года жизни Валентины Ильиничны, уместилось на лестничной клетке. И эти стены уже стали для нее по-настоящему родными. Больше недели пенсионерка вынуждена жить в подъезде возле собственной квартиры.

Все это время пенсионерку поддерживают неравнодушные соседи: угощают горячим, пускают в душ и туалет. Дожидаться помощи от родственников не приходится, ведь, как она считает, они-то ее и выселили.

По документам, которые получила Валентина Ильинична, она якобы передала право собственности на квартиру сестре и племяннику. Но только никаких бумаг она не оформляла и ничего не подписывала.

Еще в 94 году Валентина Ильинична с матерью приехала в Москву к родной сестре из Казахстана как вынужденный переселенец. На тот момент у сестры уже была квартира от государства. Она прописала туда все семейство, чтобы в дальнейшем можно было увеличить площадь. Только сразу заселять в квартиру никого не стала, а предложила приобрести через знакомых пол дома в деревне Тверской области.

"Холодный сырой дом, его надо топить. Я говорю, чем старше буду становиться, тем мне будет труднее это все делать. И заготавливать дрова, и косить. Она меня прописывает", - рассказала Валентина Ильинична.

Причем, уже в новой полученной квартире. Но почему-то опять Валентина Ильинична предложения переехать не получает и продолжает жить в деревне. Так прошло ни много ни мало 20 лет. И в какой-то момент измученная пенсионерка, уже не спрашивая разрешения, переезжает в столицу. Оказалось, что квартира давно сдается в аренду. А она не просто здесь прописана, но является собственником жилья, поскольку проведена приватизация. У пенсионерки в тот момент никаких вопросов и тем более подозрений не возникло. И она осталась жить в собственной, как она считала, квартире 3 года. Пока туда неожиданно не заселился племянник.

Тут в деле появляется дарственная, которая, как и приватизация, была оформлена еще 15 лет назад. Причем, по словам пенсионерки, все было проведено без ее участия.

Валентина Ильинична признается: возвращаться в деревню в возрасте 93 лет невозможно. Лучше жить в подъезде и пытаться доказать факт поддельной дарственной. Очевидно, что в этом деле много неочевидного, возможно, что и одна и другая сторона чего-то не договаривают. Нельзя исключать и мошеннических действий. Но, по мнению юристов, все-таки права на квартиру в Москве по прописке у пенсионерки не было.

Сдаваться ветеран труда не намерена и надеется, что на ее проблему обратят внимание и помогут найти решение. Ведь не может человек, особенно столь почтенного возраста, жить в подъезде. Даже если там тепло и сердобольные соседи всегда готовы помочь.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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Пенсионерку выселили из дома
Пенсионерку выселили из дома
Пенсионерку выселили из дома
Пенсионерку выселили из дома
Пенсионерку выселили из дома
Пенсионерку выселили из дома
Пенсионерку выселили из дома
Пенсионерку выселили из дома
Пенсионерку выселили из дома
Пенсионерку выселили из дома
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