93-летней пенсионерке приходится жить в подъезде дома в Москве

Сдаваться ветеран труда не намерена

Все, что нажито за 93 года жизни Валентины Ильиничны, уместилось на лестничной клетке. И эти стены уже стали для нее по-настоящему родными. Больше недели пенсионерка вынуждена жить в подъезде возле собственной квартиры.

Все это время пенсионерку поддерживают неравнодушные соседи: угощают горячим, пускают в душ и туалет. Дожидаться помощи от родственников не приходится, ведь, как она считает, они-то ее и выселили.

По документам, которые получила Валентина Ильинична, она якобы передала право собственности на квартиру сестре и племяннику. Но только никаких бумаг она не оформляла и ничего не подписывала.

Еще в 94 году Валентина Ильинична с матерью приехала в Москву к родной сестре из Казахстана как вынужденный переселенец. На тот момент у сестры уже была квартира от государства. Она прописала туда все семейство, чтобы в дальнейшем можно было увеличить площадь. Только сразу заселять в квартиру никого не стала, а предложила приобрести через знакомых пол дома в деревне Тверской области.

"Холодный сырой дом, его надо топить. Я говорю, чем старше буду становиться, тем мне будет труднее это все делать. И заготавливать дрова, и косить. Она меня прописывает", - рассказала Валентина Ильинична.

Причем, уже в новой полученной квартире. Но почему-то опять Валентина Ильинична предложения переехать не получает и продолжает жить в деревне. Так прошло ни много ни мало 20 лет. И в какой-то момент измученная пенсионерка, уже не спрашивая разрешения, переезжает в столицу. Оказалось, что квартира давно сдается в аренду. А она не просто здесь прописана, но является собственником жилья, поскольку проведена приватизация. У пенсионерки в тот момент никаких вопросов и тем более подозрений не возникло. И она осталась жить в собственной, как она считала, квартире 3 года. Пока туда неожиданно не заселился племянник.

Тут в деле появляется дарственная, которая, как и приватизация, была оформлена еще 15 лет назад. Причем, по словам пенсионерки, все было проведено без ее участия.

Валентина Ильинична признается: возвращаться в деревню в возрасте 93 лет невозможно. Лучше жить в подъезде и пытаться доказать факт поддельной дарственной. Очевидно, что в этом деле много неочевидного, возможно, что и одна и другая сторона чего-то не договаривают. Нельзя исключать и мошеннических действий. Но, по мнению юристов, все-таки права на квартиру в Москве по прописке у пенсионерки не было.

Сдаваться ветеран труда не намерена и надеется, что на ее проблему обратят внимание и помогут найти решение. Ведь не может человек, особенно столь почтенного возраста, жить в подъезде. Даже если там тепло и сердобольные соседи всегда готовы помочь.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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