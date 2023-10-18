В Историческом музее покажут сокровища императрицы Александры Фёдоровны

Там открылась выставка

Петергоф - в Москве! В Государственном историческом музее открылась выставка, на которой собраны сокровища императрицы Александры Фёдоровны.

Более 400 предметов, окружавших эту удивительную женщину! Александра Фёдоровна была далека от политики. И не вмешивалась в дела царствующего супруга - Николая I.

У неё были безупречный вкус и чувство стиля. Обстановкой залов и павильонов знаменитого дворца она занималась сама. Ничего случайного - только шедевры. Разглядывая каждый, можно перенестись почти на два века назад. И увидеть жизнь венценосного семейства, скрытую от посторонних глаз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"