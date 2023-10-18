Косатка Ная из "Москвариума" ждет потомство

Самым сложным будет время после рождения детеныша

Косатка Ная - звезда шоу Москвариума. Она всегда восхищала зрителей свой ловкостью и сообразительностью. А ее тренер Александр Островский говорит, что Ная доброе и в то же время хитрое животное. Однако любимой зрителями актрисе пришлось на время оставить свою работу в шоу - в декабре она должна стать мамой.

"Мы регулярно проводим исследования крови, в том числе гормональные, раз в месяц мы обследуем всех своих китообразных, включая Наю. И по повышению уровня прогестерона мы определили, что она беременна. Сейчас она находится на 15 месяце беременности. В общей сложности продолжительность беременности косаток занимает от 15,5 до 18 месяцев", - пояснила Ирина Суворова, главный ветеринарный врач "Москвариума".

Беременность протекает спокойно, плод правильно сформирован и развивается соответственно сроку. За животным наблюдают врачи, используют самую современную медицинскую аппаратуру. Маме-косатке подобрали особый рацион и курс витаминов, кроме того, специалисты уделяют особое внимание ее психологическому состоянию.

Москвариум - одно из немногих мест в мире, где в неволе содержатся косатки. Эти млекопитающие крайне избирательны при выборе партнера, и это большое чудо, что Ная влюбилась в единственного самца в океанариуме.

Самым сложным будет время после рождения детеныша. Ведь у косаток отсутствует врожденный материнский инстинкт, они не ухаживают за новорожденным и даже могут его не принять. Однако молодой маме поможет группа ученых, ветеринаров и специалистов по содержанию морских млекопитающих, и шансы на благополучный исход беременности значительно повысятся.

Как только детеныш окрепнет и будет уверенно себя чувствовать в окружающей среде, Ная снова начнет работать с тренером. Делать это будут деликатно, чтобы не навредить ни маме, ни малышу.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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