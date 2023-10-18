ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев планирует встречу по "формуле мира" Зеленского на Мальте

12:38
  • среда
  • 18 октября 2023

Об этом пишут украинские СМИ

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак согласовал с союзниками проведение октябрьского заседания советников глав государств по национальной безопасности на Мальте. Об этом в среду, 18 октября, пишут украинские средства массовой информации.

WSJ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину
США поставили Украине устаревшие версии ракет ATACMS

Согласно этим сообщениям, Киев планирует на Мальте обсудить предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским "формулу мира".

Предположительно, мероприятие пройдет в течение двух дней в конце октября, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским на заседании саммита в Джидде, на данный момент является "лучшей инициативой" по дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Зеленский отмечал, что его "формула мира" включает в себя лишь два пункта: во-первых, ВС России должны "немедленно" покинуть территорию Украины; во-вторых, Москва должна вернуть Киеву контроль не только над всей государственной границей страны, но и над экономической зоной в Азовском и Черном морях.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.