Киев планирует встречу по "формуле мира" Зеленского на Мальте

Об этом пишут украинские СМИ

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак согласовал с союзниками проведение октябрьского заседания советников глав государств по национальной безопасности на Мальте. Об этом в среду, 18 октября, пишут украинские средства массовой информации.

Согласно этим сообщениям, Киев планирует на Мальте обсудить предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским "формулу мира".

Предположительно, мероприятие пройдет в течение двух дней в конце октября, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским на заседании саммита в Джидде, на данный момент является "лучшей инициативой" по дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Зеленский отмечал, что его "формула мира" включает в себя лишь два пункта: во-первых, ВС России должны "немедленно" покинуть территорию Украины; во-вторых, Москва должна вернуть Киеву контроль не только над всей государственной границей страны, но и над экономической зоной в Азовском и Черном морях.

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