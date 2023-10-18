Житель польской Познани напал с ножом на группу детсадовцев

Тяжело ранен пятилетний мальчик

Врачи в польской Познани борются за жизнь пятилетнего мальчика после нападения неизвестного на группу дошкольников. Вооруженный ножом мужчина скрылся.

По данным польской радиостанции RMF FM, группа дошкольников была на прогулке, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Он угрожал детям, затем напал на них и ранил пятилетнего мальчика.

Нападавший с места происшествия скрылся. Полиция оцепила район и разыскивает преступника. В больнице идет борьба за жизнь 5-летнего мальчика, передает РИА Новости.

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