Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Документ принят единогласно

Государственная дума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Законопроект принят во втором и третьем чтениях, передает РИА Новости. Документ принят единогласно.

Россия пошла на этот шаг в связи с тем, что Соединенные Штаты на протяжении четверти века затягивали одобрение соответствующего законопроекта. В сложившейся ситуации требовалось восстановить паритет.

ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Россия ратифицировала его, а США нет. Согласно договору, стороны обязаны не производить испытательный взрыв ядерного оружия в любом месте, находящемся под ее юрисдикцией.

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