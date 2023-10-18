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Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

12:37
  • среда
  • 18 октября 2023

Документ принят единогласно

Государственная дума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Володин: США просили Госдуму не голосовать за дератификацию ДВЗЯИ

Законопроект принят во втором и третьем чтениях, передает РИА Новости. Документ принят единогласно.

Россия пошла на этот шаг в связи с тем, что Соединенные Штаты на протяжении четверти века затягивали одобрение соответствующего законопроекта. В сложившейся ситуации требовалось восстановить паритет.

ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Россия ратифицировала его, а США нет. Согласно договору, стороны обязаны не производить испытательный взрыв ядерного оружия в любом месте, находящемся под ее юрисдикцией.

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