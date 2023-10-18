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Стало известно число полученных Киевом ракет ATACMS

12:59
  • среда
  • 18 октября 2023

Вашингтон передал ВСУ дальнобойные ракеты

Американские власти передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

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Собеседники издания подчеркивают, что одно из условий, поставленных украинцам, заключается в том, что ATACMS не могут быть использованы для ударов по территории России.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что поставленные Украине Соединенными Штатами дальнобойные ракеты ATACMS имеют одну особенность: они не оснащены блоками GPS. Это означает, что Вооруженным силам Украины досталась устаревшая версия боеприпасов с инерциальным наведением.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти допустили грубейшую ошибку, решив поставлять Украине тактические ракеты ATACMS, поскольку накачивание вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность.

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