Нетаньяху наложил вето на идею "решительного удара" по "Хезболле"

Силовики считают такой удар необходимым

Предложения силовиков о решительном ударе по ливанскому движению исламского сопротивления "Хезболла" не встретило понимания у Биньямина Нетаньяху. Премьер Израиля наложил вето на эту идею, сообщает газета New York Times.

Как пишет издание со ссылкой на американских чиновников, представители силовых структур считают, что сейчас самое время нанести удар по движению. Это гарантирует, что "Хезболла" не сможет взять инициативу в действиях против Израиля, считают эксперты. Однако Нетаньяху пока накладывал вето на подобные предложения.

Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. После массированных ракетных ударов боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи".

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