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Нетаньяху наложил вето на идею "решительного удара" по "Хезболле"

12:58
  • среда
  • 18 октября 2023

Силовики считают такой удар необходимым

Предложения силовиков о решительном ударе по ливанскому движению исламского сопротивления "Хезболла" не встретило понимания у Биньямина Нетаньяху. Премьер Израиля наложил вето на эту идею, сообщает газета New York Times.

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Как пишет издание со ссылкой на американских чиновников, представители силовых структур считают, что сейчас самое время нанести удар по движению. Это гарантирует, что "Хезболла" не сможет взять инициативу в действиях против Израиля, считают эксперты. Однако Нетаньяху пока накладывал вето на подобные предложения.

Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. После массированных ракетных ударов боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи".

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