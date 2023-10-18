Путин нашел позитив в общих для России и Китая угрозах

Президент России провел переговоры с лидером КНР

Общие угрозы только укрепляют взаимодействие России и Китая. Такое заявление сделал в среду, 18 октября, российский лидер Владимир Путин после переговоров со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Путин рассказал, что политики беседовали три часа, обсуждая вопросы двусторонней и глобальной повестки. В числе обсуждавшихся тем — ситуация на Украине и на Ближнем Востоке.

При этом президент России подтвердил заинтересованность Москвы в развитии инициативы Пекина "Один пояс — один путь", сообщает РИА Новости.

Ранее интернет-пользователи подметили, что Владимир Путин был в отличном настроении после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином — он вышел из здания с улыбкой на лице.

Журналисты указывали, что прибытие президента России Владимира Путина в Пекин прошло с красной дорожкой, которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита в Китай в июне.

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